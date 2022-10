Thiaw, pochi minuti e debutto da sogno. Sarà il prossimo Kalulu di Pioli?

1 di 1

CHE ESORDIO PER THIAW!

Malick Thiaw, difensore del Milan (foto: Getty Images)

Il calcio riesce a regalare sempre momenti sorprendenti. Minuto 81': Sandro Tonali segna il gol decisivo che consegna i tre punti al Milan contro il Verona. La curiosità è che Junior Messias stava per entrare proprio al posto del numero 8. Dopo il gol, ovviamente, Stefano Pioli ha dovuto cambiare le carte in tavola e adesso eccoci qui a parlare di Malick Thiaw. Sì perché il giovane tedesco non sarebbe mai entrato senza il gol di Tonali. E invece ecco il cambio conservativo per una retroguardia a tre a difesa del risultato.

Inserimento graduale

Thiaw, come Yacine Adli e Aster Vranckx, è uno dei tanti giovani su cui il Milan ha voluto puntare. Questi ragazzi hanno bisogno di tempo e, infatti, sono stati esclusi tutti e tre dalla lista Champions. Questione di crescita, nessuna bocciatura. Prima della partita di ieri contro il Verona, l'ex Schalke 04 non aveva totalizzato nemmeno un minuto in campo. All'improvviso, però, Pioli toglie il coniglio dal cilindro. E Thiaw risponde presente con due interventi fantastici che salvano due potenziali gol. Uno con una chiusura perfetta in scivolata, l'altro con un salvataggio sulla linea di porta.

Come Kalulu?

Non dimentichiamo il percorso di Pierre Kalulu. Anche lui, appena arrivato, ha trovato pochissimo spazio nei primi mesi, salvo poi rivelarsi uno dei giocatori più importanti del Milan. Un inserimento che deve avvenire in maniera graduale, senza particolare fretta. Il Milan sa creare valore e lo ha dimostrato con diversi giocatori in rosa: Sandro Tonali e Rafael Leao su tutti. Che Thiaw sia una sorta di 'nuovo Kalulu'? Serve pazienza, ma le qualità fatte vedere in questi primi minuti lasciano ben sperare. Il Milan, sul calciomercato, ha messo gli occhi su Brereton Diaz del Blackburn: le ultime news