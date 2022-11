Milan, quanto pesa Theo Hernandez: senza il francese si fa fatica

Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa della Cremonese. L'assenza di Theo Hernandez si è rivelata molto pesante

Il Milan si ferma contro la Cremonese . I lombardi hanno giocato una buona partita e sono riusciti a tenere la propria porta inviolata. I ragazzi di Alvini hanno meritato il pareggio e hanno messo nei guai Pioli . Il Napoli infatti vola a + 8 in campionato. Un distacco importante dopo 14 giornate. La prossima partita contro la Fiorentina sarà una sfida da vincere ad ogni costo. I rossoneri non hanno creato tantissime palle gol a Cremona, nonostante un possesso palla continuo e una pressione costante sugli avversari.

Il Milan arrivava a questa trasferta con assenze importanti. Quella di Olivier Giroud si è fatta sentire sotto porta, con Origi che al momento non può sostituirlo a dovere. A pesare ancora di più è stata l'assenza di Theo Hernandez : il terzino francese era squalificato a causa del giallo rimediato contro lo Spezia . Quell'ammonizione sciocca presa per un parapiglia, si è rivelata più importante del previsto.

Il Milan in questa stagione ha spesso usato Theo Hernandez come chiave tattica delle partite. Il francese oltre ad essere diventato un buon difensore, è un esterno d'attacco aggiunto. La sua progressione, insieme a quella di Rafael Leao, mette terrore nelle difese. Non solo: Pioli ha usato Theo come centrocampista aggiunto in fase di impostazione.