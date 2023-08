Milan, Theo Hernandez da record: ecco la statistica che lo premia

Il calcio moderno è dinamico, veloce e fulmineo. Per questo servono sempre di più dei terzini in grado di spingere sulle fasce per poi attaccare la porta o cercare l'uno due con l'esterno. Non serve aggiungere altro per pensare che il calciatore che, probabilmente insieme ad Achraf Hakimi, incarna meglio questo stile di gioco sia Theo Hernandez del Milan. Il terzino francese è uno dei difensori goleador più prolifici degli ultimi tre anni e avrebbe davvero pochi competitor nella fase di realizzazione.