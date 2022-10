Milan, Theo Hernández incontra i tifosi: data, orario e luogo dell’evento

(fonte: acmilan.com) - " Theo Hernández incontrerà i tifosi del Milan per un 'Meet & Greet' al Milan Store San Siro. Evento in programma venerdì 14 ottobre alle ore 16:00 !

Occasione imperdibile per i primi 50 tifosi che si presenteranno al Milan Store San Siro che avranno così la possibilità di incontrare il terzino francese, che in maglia Milan ha realizzato 21 reti e 25 assist in 133 presenze, e di farsi autografare i propri prodotti ufficiali rossoneri.