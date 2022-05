Milan, Theo Hernandez e un gol da primato: i dettagli

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha segnato una rete che lo rende unico. Mai nessuno come lui. Ecco per quale motivo è il migliore.

Un gol strepitoso quello segnato domenica da Theo Hernandez, terzino del Milan che ha segnato una rete portando palla da area ad area, accentrandosi dalla sinistra e poi allargandosi nuovamente prima di calciare. Una rete che ha scomodato grandissimi paragoni, ma che secondo quanto riporta Opta è in realtà unica. Il francese classe 1997 del Milan ha infatti portato palla per 71,6 metri di campo. Quasi tutto il terreno di gioco. È la distanza percorsa palla al piede più lunga prima di una rete in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato, ovvero dal 2014/15. Insomma, un altro dato che rende il gol di Theo Hernandez davvero unico, se ancora ce ne fosse bisogno. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata di oggi >>>