Milan, Theo Hernandez è esploso: superato il fratello Lucas

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, una delle poche note positive della stagione del Milan è sicuramente Theo Hernandez. Il francese ha trovato la sua dimensione in Italia, affermandosi come uno dei terzini più forti del campionato.

Questo colpo di mercato ha la firma di Paolo Maldini. E’ stato infatti il direttore dell’area tecnica a volere a tutti i costi Theo Hernandez, così come testimonia l’incontro avuto a Ibiza l’estate scorsa. L’ex Real Madrid ha ripagato la sua fiducia, oscurando addirittura suo fratello Lucas, campione del Mondo con la Francia in Russia e giocatore del Bayern Monaco. Il legame tra i due fratelli è fortissimo: “Mio fratello è stata la seconda persona a cui ho detto di aver firmato per il Milan – ha detto Theo in diretta Instagram con i tifosi -. La prima era mia madre: loro mi sopportano e sono sempre al mio fianco. “Se potremo ancora giocare insieme sarebbe un sogno, nel Milan ancora meglio”.

Di sicuro Theo Hernandez, costato al Milan 20 milioni, ora vale almeno il doppio. Il fratello Lucas, invece, pagato 80 milioni di euro dal Bayern Monaco, ha subito un deprezzamento. Insomma, le gerarchie si sono modificate, con il club tedesco che si sta accorgendo rapidamente delle doti del terzino del Milan: arriverà una proposta importante in estate? Staremo a vedere, ma in ogni caso Theo Hernandez può essere considerato a tutti gli effetti un top player per quello che ha dimostrato in questa stagione. Intanto è incerto il futuro di un difensore importante, continua a leggere >>>

