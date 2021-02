Milan, Theo Hernandez: “Calci d’angolo? Ecco cosa mi chiede Pioli”

Milan, Theo Hernandez e i calci d’angolo

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha rilasciato un’intervista a DAZN. Theo Hernandez ha parlato dei calci d’angolo e delle richieste da parte di Stefano Pioli.

“Il mister a volte mi dice di tirarlo o di stare sulla ribattuta per concludere, altre di stare in area di rigore, dipende da che squadra affrontiamo e di conseguenza mi posiziono. Mi piace stare dal limite così se arriva un pallone lo posso calciare. Non mi dicono di calciare normalmente ma se vedo la possibilità di tirare lo faccio e poi sento Ibra da lontano che mi grida! (ride ndr)”. Calciomercato Milan: Thauvin ha preso la sua decisione. VAI ALLA NOTIZIA>>>