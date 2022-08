Milan, Theo Hernandez ad un passo dalle cento presenze in Serie A

Theo Hernandez è ad un passo dalle cento presenze in Serie A. Il terzino sinistro francese taglierà questo traguardo contro l'Atalanta

Theo Hernandez è ad un passo dalle cento presenze in Serie A. Il terzino sinistro francese taglierà questo traguardo contro l'Atalanta, nella partita di domenica prossima. L'ex Real Madrid ha già raggiunto quota 123 apparizioni in totale con la maglia rossonera, contando tutte le competizioni. Theo Hernandez è un punto fermo e di forza del Milan. Durante l'esperienza rossonera ha siglato 19 gol in campionato (l'ultimo contro l'Udinese settimana scorsa), fornendo anche 17 assist ai propri compagni.