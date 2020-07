Milan, Theo Hernandez a quota 6 gol: solo 4 francesi hanno fatto meglio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Theo Hernandez non è più una sorpresa ormai. Il terzino sinistro, arrivato l’estate scorsa dal Real Madrid per 20 milioni di euro, ha avuto un impatto devastante con la maglia del Milan. Nella sua prima stagione in Serie A, il francese ha realizzato ben 6 gol; numeri impressionanti se si considera il suo ruolo. Soltanto quattro suoi connazionali hanno fatto meglio in rossonero: si tratta di Jean-Pierre Papin, Jeremy Menez (entrambi 18 gol), Nestor Combin (11 gol) e Mathieu Flamini (7 gol).

