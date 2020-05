Milan, terminati i controlli in clinica per Ibrahimovic: si attende comunicato

MILAN NEWS – C’è grande attesa in casa rossonera per conoscere le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, nel corso dell’allenamento di ieri, si è fermato per un problema al polpaccio. Tanta apprensione anche da parte dei tifosi del Milan, visto che si è parlano anche nelle scorse ore di un possibile interessamento del tendine d’Achille.

Ibrahimovic, così come riportato da gianlucadimarzio.com, si è recato questa mattina presso la clinica privata “Columbus” accompagnato dal medico del Milan Mazzoni. Gli esami strumentali sono terminati, ora non resta che attendere il comunicato medico da parte del club rossonero sulle condizioni di Ibra. INTANTO RANGNICK PREME PER PROGRAMMARE IL MILAN DEL FUTURO, CONTINUA A LEGGERE >>>