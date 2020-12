Milan, Tecca: “Calhanoglu rivelazione, è il vero leader tecnico” / News

Milan, l’elogio nei confronti di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo qualche anno in cui ha avuto non poche difficoltà, Hakan Calhanoglu è diventato un giocatore importantissimo per il Milan. Un miglioramento evidente per il turco, che sta migliorando sempre di più partita dopo partita. E' lui il vero leader tecnico del Milan? Ecco l'opinione di Massimo Tecca, giornalista di 'Sky Sport': "La vera rivelazione per me è Calhanoglu, si è caricato la squadra sulle spalle quando non c'è stato Ibrahimovic. In questo momento è lui il vero leader del Milan".