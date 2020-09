ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ciprian Tatarusanu è stato scelto come nuovo secondo portiere rossonero che dovrà guardare le spalle a Gigio Donnarumma in caso di una sua assenza. L’ex viola e Nantes, proveniente dal Lione, sarà il quarto calciatore rumeno della storia del Milan. Prima di lui, infatti, hanno vestito la maglia rossonera Florin Raducioiu, Cosmin Contra e Cristian Daminuta; quest’ultimo mai in campo col club meneghino.

