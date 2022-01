Milan, Tatarusanu negativo. C’è il sì per Bailly, Bremer a giugno / News

Il Milan ha comunicato la negatività di Ciprian Tatarusanu, che oggi si allenerà di nuovo con la squadra. Grandi movimenti in difesa per ill presente e per il futuro. Il Manchester United ha aperto al prestito per Eric Bailly: sarà lui il sostituto di Simon Kjaer? Intanto Abodou Diallo continua a rimanere un'opzione, mentre Sven Botman è sempre più lontano. Lavori in corso già per giugno: il grande obiettivo è Gleison Bremer del Torino. Nelle prossime schede le Top News sul Milan di questa mattina!