Milan, Tassotti su Romagnoli: “Una panchina non vuol dire bocciatura”

Tassotti sulla panchina di Romagnoli

Il momento del Milan non è positivo e sul banco degli imputati è finito soprattutto il capitano Alessio Romagnoli. Il difensore classe 1995 è stato molto criticato e Stefano Pioli ha anche deciso di concedergli un turno di riposo. Di questo ha parlato l’ex rossonero Mauro Tassotti. Ecco le sue dichiarazioni alla Gazzetta su Romagnoli: “Una panchina non è una bocciatura. Sta alla maturità del giocatore accettare che, in certi momenti, ci sia qualche compagno più in forma di te. Capisco la delusione momentanea, ma mi pare evidente che al Milan stimino Romagnoli, altrimenti non lo avrebbero fatto capitano”. Intanto, il Milan trova l’attaccante da affiancare ad Ibrahimovic >>>