Il Milan potrebbe cambiare molto in estate. Il primo cambio potrebbe essere all'orizzonte. Secondo le ultime di mercato, i rossoneri dovrebbero chiudere per il nuovo direttore sportivo entro la fine di marzo. Il nome in pole è quello di Igli Tare, ex DS della Lazio. Noi di Pianeta Milan avevamo anticipato tempo fa di questa probabile scelta dei rossoneri (QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA).