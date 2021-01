Milan, tamponi molecolari tutti negativi: Rebic e Krunic ancora positivi

Milan, i risultati dei tamponi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riferito da ‘Calciomercato.com’, sono risultati tutti negativi i tamponi molecolari a cui si è sottoposto il gruppo squadra del Milan. C’era un po’ di fiato sospeso per Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu, che non si sarebbero allenati proprio per un falso allarme coronavirus: niente di tutto questo. Rimangono ancora positivi Ante Rebic e Rade Krunic che, molto probabilmente, salteranno anche la sfida contro il Cagliari in programma lunedì prossimo.

Calciomercato Milan – Vice Ibrahimovic: sfida tra due bomber. VAI ALLA NOTIZIA >>>