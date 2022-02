Milan, Tacchinardi: “Ora inizia un nuovo campionato, serve attenzione”

Tacchinardi, ex difensore, ha parlato del Milan post mercato di gennaio. Dal suo punto di vista, i rossoneri devono fare molta attenzione.

Si è chiuso il mercato di gennaio e ne ha parlato Alessio Tacchinardi in ottica Milan, ai microfoni di TMW Radio, sottolineando i problemi che il club rossonero potrebbe avere nella seconda parte di stagione: "Penso che il Milan sia in un momento delicato. Vede che l'Inter ha messo a posto qualcosa, la Juve è entrata a gamba tesa sul mercato. Comincerà un nuovo campionato ora e si trova con Ibra con problemi, ma soprattutto con un Diaz che non è in un momento importante. E non fa niente sul mercato. E' una situazione delicata. Deve stare attento, perché da ora inizia un nuovo campionato". Milan, il nuovo centravanti con l'aiuto della Juve? La news di mercato >>>