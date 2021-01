Milan, Stramaccioni: “Pioli? Sa che l’aspetto psicologico è importantissimo”

Ultime Notizie Milan News: Pioli, le parole di Stramaccioni

MILAN NEWS – Il tecnico Andrea Stramaccioni ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Stramaccioni ha parlato di Pioli e del lavoro che sta svolgendo al Milan.

"Pioli è un allenatore molto esperto e comunicherà alla squadra di non intristirsi dopo questa sconfitta. sa che il peggior pericolo è quello del morale. Se afferma che il morale alto vorrà dire che andrà in campo una squadra pronta a dare il massimo. L'ambiente nella squadra è importantissimo specie quando ci sono assenze importanti come quello di Calhanoglu e Ibrahimovic".