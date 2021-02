Milan-Stella Rossa: Leao parlerà in conferenza stampa con Pioli

Il tecnico rossonero Stefano Pioli sarà affiancato da Rafael Leao domani pomeriggio in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Stella Rossa. Sarà un’importante occasione per i rossoneri per rialzare immediatamente la testa dopo un periodo piuttosto negativo. L’obiettivo è certamente quello di conquistare l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Si parte dal 2-2 di Belgrado, ottenuto una settimana fa. L’inizio della conferenza stampa è fissato per le 14.30 e sarà trasmessa come sempre su Milan TV.