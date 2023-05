Milan, confronto squadra-allenatore dopo il pareggio contro la Cremonese

Il pareggio tra Milan e Cremonese, come prevedibile, ha lasciato strascichi. La battuta d'arresto contro la penultima della classe non poteva passare certo sotto traccia e questo lo sanno tanto i giocatori quanto l'allenatore. Tanto che, secondo quanto riportato da 'Sky', nella giornata odierna a Milanello c'è stato un confronto tra Stefano Pioli e i suoi giocatori. Un dialogo per capire cosa non è andato a 'San Siro', senza toni alti e senza alcun tipo di accusa. Si è ripartiti dalla consapevolezza che ora bisogna dare una svolta alla stagione e la squadra ha capito benissimo cosa l'allenatore volesse intendere. LEGGI ANCHE: Milan, il pareggio con la Cremonese riporta in voga il #PioliOut