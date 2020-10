Milan-Spezia, Pioli: “Brahim Diaz? Fondamentale in un aspetto”

PIOLI SU BRAHIM DIAZ

CONFERENZA MILAN-SPEZIA PIOLI – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto i temi principali di Milan-Spezia, in programma domani alle ore 18:00 a San Siro. L’allenatore emiliano in conferenza stampa ha parlato anche di Brahim Diaz e delle sue ultime uscite.

“Ci dà soluzioni nell’uno contro uno, non abbiamo tantissimi giocatori bravi in questa specifica. Può migliorare nel posizionamento tra le linee e nell’attaccare l’area. Può diventare determinante nella conclusione della nostra fase offensiva”, ha dichiarato il tecnico rossonero.

