Milan-Spezia, l’AIA ha chiesto scusa ai rossoneri per Serra

I vertici arbitrali hanno riconosciuto l'errore, ritenuto grave, del fischietto in Milan-Spezia di stasera. Potrebbe essere fermato a lungo.

Al di là delle scuse, arrivate subito appunto anche dallo stesso Serra, è evidente che ci saranno delle conseguenze. In pieno recupero il Milan aveva segnato il gol della vittoria, ma l'arbitro ha fischiato troppo presto un fallo per i rossoneri, senza concedere il vantaggio, e non ha potuto convalidare. Poco dopo, gol di Emmanuel Gyasi, ghanese classe 1994 che doveva anche essere espulso nel corso del match. Inoltre, c'è anche un calcio di rigore clamoroso che l'arbitro non aveva visto dal campo e che è stato dato solo dopo consulto al VAR. Serra verrà dunque certamente fermato, anche a lungo: probabilmente per più di due partite. Fa parte dei giovani che vengono designati perché in possibile crescita. Gli era stata data una gara che pareva non troppo complicata. Non è andata bene, così come possibile stop anche per Lorenzo Maggioni, dopo Roma-Cagliari, in cui è stato incerto. Questo intanto lo sfogo di Stefano Pioli a DAZN >>>