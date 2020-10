Milan-Sparta Praga, San Siro storicamente amaro per i cechi: i numeri

Milan-Sparta Praga, trasferta amara per i cechi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tutto pronto per Milan-Sparta Praga, secondo turno del girone H di Europa League. I rossoneri puntano alla seconda vittoria consecutiva, mentre i cechi devono riscattare la brutta sconfitta casalinga per 1-4 contro il Lille. Curiosando nelle statistiche, però, non ci sono buoni precedenti per lo Sparta Praga in quel di San Siro: nelle ultime tre trasferte contro il Diavolo, la squadra ha subìto altrettante sconfitte: l’ultima risale ad un incontro di Champions League nel 2004. Compresi i turni di qualificazione, lo Sparta Praga ha perso tutte le ultime cinque trasferte in competizioni europee da quando ha battuto l’Hapoel Be’er Sheva nella fase a gironi della Europa League nel 2016/17.

