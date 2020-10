Milan-Sparta Praga: i precedenti rossoneri contro squadre ceche | News

Milan-Sparta Praga, i precedenti contro squadre ceche

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tutto pronto per Milan-Sparta Praga, match valido per il secondo turno del gruppo H di Europa League. Detto già dei precedenti tra le due squadre, adesso è tempo di allargare il punto di vista contro le squadre della Repubblica Ceca (inclusa la Cecoslovacchia). Sono 10 i precedenti totali: il bilancio dice sei vittorie e tre pareggi per il Diavolo, mentre la sconfitta è arrivata contro lo Slovan Liberec ad agosto 2002.

