Milan-Sparta Praga: Hlozek, occhio al talento classe 2002

Milan-Sparta Praga, occhio a Hlozek

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli è stato chiaro: nessun avversario va sottovalutato, soprattutto in Europa League. Il palcoscenico europeo riserva sempre grandi sorprese, per questo motivo non ci sono mai partite scontate. Prendiamo come esempio Milan-Bodo Glimt, match che ha convinto la dirigenza rossonera ad acquistare Jens Petter Hauge, protagonista con la maglia dei norvegesi. ‘TuttoMercatoWeb’ immagina uno scenario simile che potrebbe ripetersi questa sera in occasione di Milan-Sparta Praga. Il pericolo numero uno si chiama Adam Hlozek, considerato la stella degli avversari. Il ceco, classe 2002, è un talento emergente con una valutazione già importante che si aggira sui 15 milioni di euro. Milan avvisato.

