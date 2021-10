Milan, sono otto i punti di vantaggio dal quinto posto

Il Milan di Stefano Pioli sta facendo benissimo in campionato: sono otto i punti di vantaggio rispetto alla quinta in classifica

Il Milan ha ancora 0 punti in Champions League, ma in campionato le cose stanno andando in maniera diversa. l rossoneri sono al secondo posto e hanno 22 punti in classifica, due in meno del Napoli capolista. L'obiettivo principale, però, è quello di partecipare alla Champions League anche nella prossima stagione. Il Milan ha in questo momento ben 8 punti di vantaggio rispetto al quinto posto, attualmente occupato da Juventus e Lazio. Certo, siamo ancora all'inizio della stagione, ma avere un bel vantaggio rispetto alla quinta posizione è fondamentale per stare più tranquilli. Milan, le top news di oggi: due i nomi caldi del momento.