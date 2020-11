Milan, solo Nordahl meglio di Ibra nella storia rossonera: il dato / News

Milan, il dato su Ibrahimovic e Nordahl

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nonostante l’ennesimo rigore sbagliato, Zlatan Ibrahimovic continua a non deludere. Lo svedese, allo scadere, ha segnato il gol del pareggio definitivo contro il Verona. Rete numero 8 per il numero 11 rossonero alla 7^ giornata. Secondo quanto riferito da ‘Opta’, esperto in statistiche sportive, solo Gunnar Nordahl ha fatto meglio di Zlatan nella storia rossonera (9 gol nelle stagioni 1950/1951 e 1955/1956).

