Milan, alcuni giocatori a Milanello: alla ricerca della forma migliore

Il Milan, dopo il pareggio contro il Lecce, è in un periodo di pausa: alcuni rossoneri sono partiti per i ritiri delle Nazionali. Altri sono rimasti a Milano, dove riprenderanno gli allenamenti. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini, inviato di SkySport, oggi, nonostante il giorno di riposo concesso da Pioli alla squadra, alcuni calciatori rossoneri erano presenti a Milanello per svolgere attività di riabilitazione o di recupero della forma migliore.