Milan, Simplicio: “Paqueta? Non è il giocatore che si vedeva in Brasile”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Simplicio, ex calciatore brasiliano di Parma, Palermo e Roma, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com di Lucas Paqueta.

“Il colpo di mercato? Pirlo allenatore della Juventus. Un grande acquisto per il futuro bianconero. Come Tonali al Milan, anche lui un bel colpo in prospettiva, quando avrà più spazio dimostrerà il suo valore. Paquetà magari non si è trovato bene – spiega Simplicio – “.

“Per rendere ci devono essere tante variabili. Nelle partite che ho visto non era il giocatore che si vedeva in Brasile. Il primo anno è sempre complicato, non puoi adeguarti subito. L’unico che ha avuto un grande impatto da subito è stato Kakà. Tutti hanno bisogno di ambientarsi”.

