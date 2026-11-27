Il lavoro di Rúben Amorim continua a dividere, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell'Europa League. Se da una parte i risultati europei hanno alimentato le critiche nei confronti dell'allenatore portoghese, dall'altra il rendimento del Milan in campionato racconta una storia differente. A sottolinearlo è stato Fernando Siani, giornalista sportivo e volto di Cronache di Spogliatoio, che ha difeso il percorso del tecnico rossonero invitando a considerare i risultati complessivi della squadra.

"Mi è capitato di discutere con dei miei amici che continuavano a criticare Amorim per come ha gestito l'Europa League, per come ha sbagliato alcune letture con il Bologna a inizio campionato, per il tempo che ha impiegato a far giocare Adrien Rabiot in quella zona o perché all'inizio metteva Pervis Estupiñán", ha raccontato Siani. Una serie di contestazioni alle quali il giornalista ha risposto con una domanda molto diretta: "Ragazzi, ma avete visto quanti punti ha il Milan?".

Siani: "In un campionato normale sarebbe primo"

Il dato che più convince Siani riguarda proprio il rendimento in. Il giornalista ha evidenziato come Amorim, alla sua prima esperienza nel campionato italiano, abbia ottenuto risultati particolarmente significativi nelle prime giornate.

"Nessun allenatore alla prima esperienza in Serie A ha mai fatto i punti che ha fatto Amorim in queste giornate. In un campionato normale sarebbe primo. Sarebbe primo!", ha dichiarato. Un giudizio che mette in secondo piano le difficoltà incontrate in Europa e riporta l'attenzione sulla classifica del campionato.

Siani ha poi sottolineato come il Milan sia una squadra divertente, capace di esprimere un'identità precisa e di divertirsi in campo. Un aspetto che, secondo lui, rappresenta una delle differenze più evidenti rispetto alla formazione della passata stagione.

"Questo Milan è tutt'altra roba rispetto all'anno scorso"

Nel suo intervento, il giornalista ha insistito soprattutto sulla capacità del gruppo di sposare il credo calcistico del proprio allenatore. "È una squadra che si diverte, una squadra che ha, secondo me, pienamente sposato quello che è il credo del suo allenatore e non succedeva da un po'", ha spiegato.

Il confronto con il Milan della scorsa annata è netto: "Io me lo ricordo il Milan dell'anno scorso. Questo è tutt'altra roba". Per Siani, la squadra attuale possiede caratteristiche atletiche e dinamiche che le permettono di competere ad alto livello, soprattutto grazie alla velocità e alla capacità di attaccare gli spazi.

Da Rabiot a Pulisic: i giocatori che danno velocità al Milan

Per descrivere le caratteristiche della squadra, Siani ha utilizzato un'immagine particolare, parlando di un Milan "estremamente europeo nella cilindrata". Il riferimento è alla potenza atletica e alla capacità di diversi interpreti di percorrere il campo con grande intensità.

Tra i nomi citati ci sono Adrien Rabiot, Diego Moreira e Christian Pulisic, giocatori che secondo il giornalista rappresentano perfettamente questa caratteristica. Siani ha riservato parole positive anche a Mario Gila, definendolo un giocatore incredibile.

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Infine, uno sguardo al futuro e alle ambizioni della proprietà. "Io non so come si evolverà il progetto Milan, ma se mi devo fidare delle parole di Gerry Cardinale credo che arriveranno altri giocatori molto forti", ha concluso.

Un giudizio complessivamente positivo, dunque, quello di Fernando Siani: le difficoltà europee non cancellano quanto di buono Amorim sta costruendo in campionato. Per il giornalista, il Milan ha già mostrato progressi importanti rispetto alla passata stagione e può guardare con fiducia alla propria evoluzione.