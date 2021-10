Milan, si punta anche su Jungdal: rinnovo in arrivo per il portierino

Con l'infortunio di Maignan, il Milan ora punta anche su Jungdal, portiere della Primavera. Presto firmerà il prolungamento.

Brutte notizie in casa Milan, con l'infortunio di Mike Maignan che domani dovrà operarsi al polso. I rossoneri sono stati così costretti a muoversi sul mercato e stanno chiudendo l'acquisto di Antonio Mirante. Il portiere classe 1983 è svincolato e arriverà a costo zero. Non è però l'unico su cui il Milan ha deciso di puntare dopo lo stop del francese classe 1995. Un altro talento, infatti, i rossoneri lo hanno in casa. Si tratta di Andreas Jungdal, estremo difensore che sta facendo spola tra la squadra Primavera e la prima squadra. Danese, classe 2002, secondo quanto riferito da Luca Bendoni è pronto a rinnovare il proprio contratto col Milan. Attualmente in scadenza il prossimo giugno, dovrebbe prolungare fino al 2024. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare firma e ufficialità. Intanto ecco le notizie più importanti della giornata di oggi >>>