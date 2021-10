Milan, si pensa agli abbonamenti in caso di stadi con capienza al 100%

Non sembra così lontana l'ipotesi della riapertura degli stadi al 100% della capienza. Per questo motivo il Milan sta pensando al ritorno degli abbonamenti

Come riferito dal Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, la riapertura totale degli stadi non è un'ipotesi così lontana, anzi. Il derby del 7 novembre, infatti, potrebbe vedere finalmente un San Siro come ai vecchi tempi. Secondo quanto riferisce 'Calcio e Finanza' il club rossonero, qualora questo scenario dovesse concretizzarsi, starebbe pensando al ritorno degli abbonamenti. Per l'Inter varrebbe lo stesso discorso, mentre Napoli e Juventus sarebbero intenzionati a a proseguire con la politica attuale. Le Top News di oggi: l'agente di Pioli parla del rinnovo, due nuovi infortuni, Castillejo verso l'addio