Milan, si avvicinano i rinnovi e novità di mercato. Pioli parla in conferenza

Diverse le notizie in questa mattina dell'8 gennaio 2022 sul Milan e sul mercato, che anima i tifosi rossoneri. In primo piano c'è però il fronte rinnovi di contratto, con due giocatori sempre più vicini alla firma. Da non dimenticare ovviamente anche il campo, visto che domani si gioca nuovamente e Stefano Pioli ha presentato la sfida in conferenza stampa. Vai avanti nelle prossime schede per saperne di più.