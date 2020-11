Milan, Shevchenko: “Ibrahimovic? Non ha nessuna intenzione di smettere”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: SHEVA SU IBRAHIMOVIC

MILAN NEWS – Andriy Shevchenko, ex giocatore del Milan, nell’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, grande leader della squadra rossonera.

“Sta facendo cose incredibili alla sua età. È intelligente, ha capito che non poteva fare i metri che percorreva dieci anni fa e sta cambiando pelle. È bello da vedere. Fa salire la squadra, parla con i più giovani, si fa carico delle pressioni. Ha entusiasmo, fisico, mentalità. Con lui il Milan non può che crescere. La squadra si appoggia a lui, ma ha l’atteggiamento giusto e si vedeva anche qualche mese fa”.

“Conosco molto bene il suo gioco. Non gli manca niente – prosegue Shevchenko -. Tecnica, fisico, personalità. Come ho sempre detto, finché ha questa voglia di giocare giocherà. E mi pare che non abbia alcuna intenzione di smettere, come se il meglio dovesse ancora arrivare. Per questo è così bello vederlo giocare”.

