Milan, settore giovanile: il programma del weekend

Sette squadre al Vismara per le giovanili del Milan: ecco qui tutti gli appuntamenti di questi giorni dei giovani rossoneri.

Ritorna in campo il settore giovanile rossonero, e il Centro Sportivo Vismara si popola: si parte sabato con U17 maschile e femminile sotto il segno del Como, in casa i primi e in trasferta le seconde, per entrare nel vivo del girone di ritorno. Gli U15 riceveranno l'Atalanta.