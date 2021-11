Milan, settore giovanile: il programma del weekend

Turno di riposo per diverse Under maschili del Milan, in campo le ragazze. Primavera a Cagliari invece. Ecco tutto il programma.

Stefano Bressi

Fine settimana particolare per il Settore Giovanile rossonero, perché non scenderanno in campo le Under maschili impegnate in campionati nazionali: pausa per le squadre dall'U15 all'U18, con quest'ultima che ha giocato in infrasettimanale mercoledì contro il Sassuolo. Oltre ai più giovani, dall'U14 in giù, occhi puntati sulla Primavera di Giunti, impegnata in trasferta a Cagliari.

In campo, invece, le Under femminili, mentre riposa la Primavera di Mister Corti: dall'U11 all'U17, tre partite importanti per continuare a crescere in una stagione che ha già portato diverse soddisfazioni.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 27 NOVEMBRE

UNDER 12: 7° giornata, Vigor Milano-Milan, ore 16.00 - CS PalaIseo (Milano)

UNDER 11: 7° giornata, Milan-Centro Schuster, ore 16.00 - CS Vismara

UNDER 9: 7° giornata, Milan-Pro Sesto, ore 16.00 - CS Vismara

UNDER 17 FEMMINILE: 9° giornata, Milan-Lecco, ore 16.00 - CS Vismara

UNDER 15 FEMMINILE: 9° giornata, Riozzese-Milan, ore 18:30 - CS Comunale (Riozzo, Cerro al Lambro)

UNDER 10: 7° giornata, Pavia-Milan, ore 14.00 - Stadio Fortunati (Pavia)

DOMENICA 28 NOVEMBRE

UNDER 11 FEMMINILE: 7° giornata, Milan-Cologno, ore 10.30 - CS Vismara

UNDER 14: 8° giornata, Seregno-Milan, ore 10.00 - CS M. Vaghi (Cesano Maderno)

UNDER 13 FEMMINILE: 7° giornata, Macallesi-Milan, ore 11.30 - CS Comunale (Milano)

PRIMAVERA: 9° giornata, Cagliari-Milan, ore 13.00 - CS Asseminello (Assemini)

UNDER 11: 5° giornata (recupero), Milan-Inter, ore 15.00 - CS Enotria (Milano)

Fonte: acmilan.com