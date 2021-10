Milan, settore giovanile: il programma del weekend

In una due giorni dal calendario ridotto, in campo diverse compagini giovanili del Milan. Ecco tutti gli impegni rossoneri di oggi e domani.

Programma ridotto per le giovanili rossonere in questo fine settimana, anche a causa degli impegni delle nazionali maschili. Nuova trasferta per la Primavera Femminile di Mister Corti, che dopo le vittorie contro Juventus e Sampdoria, sarà di scena a Verona contro il Chievo per la terza giornata di campionato: una sfida da vincere per restare a punteggio pieno in classifica. Le altre squadre femminili impegnate saranno l'Under 17, l'Under 15 e l'Under 12.