Milan, Serafini: “Kalulu? Sarebbe titolare in metà squadre della Premier”

Luca Serafini, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato dell'operazione Pierre Kalulu, definita straordinaria. Ecco i motivi

Luca Serafini, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato dell'operazione Pierre Kalulu, definita come 'straordinaria'. Ecco i motivi spiegati ai microfoni di 'Milan TV': "Kalulu ha fatto una dignitosa gara con lo United fino a che non è entrato Pogba, poi Pioli lo ha tolto. La qualità si vede ma in vent'anni rimangono. Mi tengo strettissima la sua personalità. Kalulu in Inghilterra sarebbe titolare in metà squadre della Premier. E' stata un'operazione di mercato straordinaria, Dalot ha un costo, la società deciderà". Intanto Maldini punta l'esterno del Real Madrid: tre squadre inglesi su di lui