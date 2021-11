Milan, Selvaggi: “Rossoneri e Napoli giocano il miglior calcio”

Selvaggi, ex giocatore e allenatore, ha parlato della lotta Scudetto, indicando Milan e Napoli come le favorite per il titolo.

Stefano Bressi

Siamo arrivati quasi a un terzo del campionato e Milan e Napoli sono nettamente in testa alla classifica. Sono sette i punti sull'Inter di vantaggio ed entrambe non hanno ancora perso neanche una partita, con i rossoneri che hanno già affrontato tanti scontri diretti. Di questo ha parlato Franco Selvaggi, ex giocatore ed allenatore, ai microfoni di TMW Radio. Anche secondo lui, le due squadre favorite al momento sono proprio Milan e partenopei. Ecco le sue parole: "Siamo ancora a novembre. Napoli e Milan stanno esprimendo il miglior calcio, ma non dimentichiamo che l'Inter ha cambiato qualcosa. Sarà importante per l'Inter la sfida contro il Napoli".