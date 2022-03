Milan, nella lotta Scudetto servirà ritrovare il miglior Brahim Díaz

Brahim Díaz, fantasista del Milan, era partito benissimo in questa stagione poi si è spento. Urge riportarlo agli antichi splendori. Il punto

Redazione

di Marzia Spiniello - Tre goal e tre assist. Questo il bottino raccolto da Brahim Díaz nella sua prima stagione da numero 10 del Milan. L’ultimo gol risale alla gara d’andata contro lo Spezia, giocata il 25 settembre scorso (vinta 2-1 dai rossoneri). Mentre per trovare l’ultimo assist dobbiamo tornare al 4 dicembre 2021, gara che il Milan a 'San Siro' ha vinto contro la Salernitana.

Troppo poco per chi doveva essere colui che avrebbe dovuto legare il gioco rossonero, tenere ben uniti i reparti, ricucire la manovra e fornire il passaggio decisivo. Su Brahim Díaz le aspettative del Milan erano alte, soprattutto dopo il grande finale di stagione 20/21, in cui lo spagnolo si era ritagliato un posto da protagonista nella scalata ad un posto in Champions League. Impossibile dimenticare, su tutte, la prestazione contro la Juventus all'Allianz Stadium.

Quindi l’inizio scoppiettante di campionato aveva confermato le ottime sensazioni sul giocatore, confermato per altre due stagioni in rossonero. Gol, assist e prestazioni convincenti. Poi però qualcosa si è inceppato; complice il CoVid, lo spagnolo sembra proprio non riuscire a ritrovare forma e convinzione. Spesso sparisce dal campo senza riuscire ad incidere, perdendo la maggior parte dei contrasti e mettendo poca precisione in passaggi e tiri.

Non fanno quindi scalpore le sue ultime panchine, con Franck Kessié preferito all'andaluso per partire titolare sulla trequarti. Mister Stefano Pioli e il Milan hanno bisogno di ritrovare il miglior Brahim Díaz per lo sprint finale verso il sogno Scudetto e la speranza dei tifosi è quella di rivedere il Brahim di inizio stagione. Quel “folletto” che si insinuava nelle difese avversarie per sbaragliarle una ad una e mettere i compagni nelle condizioni migliori per finalizzare. Milan, i tre bomber su cui si punta per l'attacco: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI