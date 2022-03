Milan, vietato nascondersi: cinque motivi per credere allo scudetto

Milan, i motivi per credere allo scudetto. In foto il tecnico Stefano Pioli (credits: Getty images)

Non crederci sarebbe da folli. Il Milan continua a dichiarare che l'obiettivo è quello di fare un punto in più dell'anno scorso (quindi 80), ma è chiaro che tutti a Milanello credono allo scudetto. Come viene riportato da Tuttosport, la prova di forza di Napoli legittima ancora di più le ambizioni tricolori. Ecco i cinque motivi per crederci secondo il quotidiano sportivo.