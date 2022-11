Milan, Scaroni: “Un abbraccio rossonero a Gazidis, quattro anni meravigliosi”

Paolo Scaroni , presidente del Milan, ha voluto concedere l'ultimo abbraccio di San Siro ad Ivan Gazidis , ormai ex amministratore delegato rossonero. Queste le dichiarazioni rilasciate prima di Milan-Fiorentina, partita valida per la 15^ giornata di Serie A.

Le parole di Scaroni su Gazidis

"Voglio dare un saluto speciale ad Ivan Gazidis, oggi è l'ultima giornata con noi e voglio che Ivan senta il vostro abbraccio per questi quattro anni meravigliosi passati insieme. Grazie per il tuo impegno e la tua passione, speriamo di rivederti presto a Milano, ma adesso vogliamo darti un abbraccio milanista".