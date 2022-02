Milan, Scarnecchia: “Non c’era necessità di investimenti a gennaio”

Scarnecchia, allenatore ed ex calciatore, ha parlato del mercato di gennaio del Milan, che si è appena concluso. Ecco tutte le sue parole.

Si è da poco concluso il mercato di gennaio e il Milan ha fatto molto poco. Qualche cessione di alcuni esuberi e solo un dentro e fuori in attacco della terza scelta in attacco. Di questo ha parlato Roberto Scarnecchia, allenatore ed ex calciatore. Ha giocato anche in rossonero nella stagione 1984/85, collezionando 11 presenze. A suo dire, i rossoneri non si sono mossi perché non ne avevano necessità. Ecco tutte le sue parole a Radio Sportiva: “Quello di gennaio è un mercato di riparazione. Si compra se si ha grandi necessità, non mi pare che i rossoneri ne avessero di così importanti”. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>