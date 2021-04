Milan-Sassuolo, Pioli: “La situazione dei quattro in dubbio”

In conferenza stampa Pioli ha annunciato che in vista di Milan-Sassuolo, potrebbero non esserci Ibrahimovic, Theo, Calhanoglu e Leao.

Sembrava potesse avere finalmente tutti a disposizione Stefano Pioli in vista di Milan-Sassuolo, ma forse così ancora non sarà. Durante la conferenza stampa, infatti, Pioli ha annunciato che Zlatan Ibrahimovic, che sarebbe tornato dalla squalifica e Hakan Calhanoglu, oltre a Theo e Ismael Bennacer, non stanno bene. Ecco le sue parole: "Abbiamo qualche problemino, ma capiremo meglio domani mattina. Mi riferisco a Ibra, Bennacer, Calhanoglu e Theo. Oggi hanno avuto difficoltà, ma domani sarà chiaro. Bennacer e Cahla hanno dei traumi contusivi, per Ibra e Theo affaticamento. In casa ci è mancata qualità, non atteggiamento. La qualità però fa la differenza. Se non mi sbaglio poche volte siamo andati in vantaggio in casa. Una situazione che poi ti consente di sviluppare meglio il gioco. Esserci riusciti domenica fa capire quanto è importante approcciare bene la gara e il secondo tempo pure". Leggi tutte le parole di Pioli in conferenza >>>