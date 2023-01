Milan-Sassuolo, ha parlato Pioli. Le regole di Cardinale e l’affare Zaniolo

Tanto spazio per il Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, sabato 28 gennaio 2023, ma anche nel corso della mattinata, per via della conferenza stampa di mister Stefano Pioli alla vigilia della partita di 'San Siro' contro il Sassuolo. Tra campo, 'rumors' di mercato e diktat societari vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.