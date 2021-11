Milan-Sassuolo, Maignan titolare? Pioli e lo staff ci pensano seriamente

Mike Maignan brucia le tappe e recupera a tempo di record. Potrebbe addirittura giocare titolare in Milan-Sassuolo. Le ultime

Archiviata la bellissima vittoria in trasferta in Champions League contro l'Atletico Madrid, il Milan può di nuovo focalizzarsi sul campionato. Stefano Pioli perde Olivier Giroud, out per una lesione muscolare, ma può sorridere per due rientri non di poco conto. Fikayo Tomori e Mike Maignan, infatti, hanno lavorato in gruppo e saranno a disposizione. Il portiere rossonero ha bruciato le tappe e ha recuperato a tempo di record. Ma il francese potrebbe non limitarsi a tutto questo.