Milan-Sassuolo, 50^ presenza rossonera per Saelemaekers / News

In occasione di Milan-Sassuolo Alexis Saelemaekers raggiungerà la sua 50^ presenza con la maglia rossonera in tutte le competizioni

Traguardo importante per Alexis Saelemaekers che, in occasione di Milan-Sassuolo, raggiungerà le 50 presenze con la maglia rossonera in tutte le competizioni. Il belga, arrivato in punta di piedi, si è conquistato la fiducia di Stefano Pioli partita dopo partita. Spirito di sacrificio e tanta corsa fanno del numero 56 un giocatore unico nella rosa rossonera; un equilibratore prezioso in ogni partita. Altra curiosità che lo riguarda: il gol gli manca proprio dal match d'andata contro i neroverdi. Intanto anche il Milan si tira fuori dal progetto Superlega: il comunicato