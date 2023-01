Milan-Sassuolo 2-5: gli highlights della partita di San Siro

In occasione della ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, il Milan si è reso protagonista di un'altra prestazione deludente, che è sfociata nel 2-5 contro un ritrovato Sassuolo. Dopo il gol annullato in apertura a Olivier Giroud per fuorigioco, prendono campo e confidenza gli uomini di Alessio Dionisi, che in tre minuti ribaltano il risultato grazie a Gregoire Defrel e Davide Frattesi.