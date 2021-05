Milan, Sannino: “Pioli ha dimostrato di essere un ottimo allenatore”

Il Milan si gioca tutto all'ultima giornata. Pioli insegue la Champions League. Di lui ha parlato Sannino, collega e amico.

Una partita alla fine, in cui il Milan si giocherà praticamente tutta la stagione. I rossoneri inseguono la Champions League e si augurano di non buttare all'aria tutto quanto di buono è stato fatto. Di certo la delusione sarebbe cocente, ma il lavoro fatto da Stefano Pioli in questi mesi non sarebbe stato comunque sprecato. Lavoro ottimo. Di questo ha parlato a TuttoMercatoWeb, l'allenatore Giuseppe Sannino. Ecco le sue parole: "Nessuno si aspettava un Milan capace di condurre il campionato in un certo modo come accaduto nel girone d'andata. Poi ha depauperato tutti i punti che aveva. Un po' per il Covid e un po' per la mancanza di Ibra. Comunque Pioli ha fatto il suo, dimostrando ancora di essere un ottimo allenatore".