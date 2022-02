Milan, Gazidis a 360°. San Siro fischia Kessie, Maldini pensa al sostituto

Vittoria nel derby, semifinale di Coppa Italia e primo posto in classifica: si è conclusa così la settimana perfetta del Milan. In uno scenario incoraggiante attenzione alla spaccatura netta tra i tifosi e Franck Kessie. Renato Sanches e non solo: Paolo Maldini intanto sta lavorando al sostituto. Infine Ivan Gazidis ha rilasciato una bella intervista in cui parla del progetto del Nuovo Stadio e del rinnovo di Theo Hernandez. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!